Σακίλ για Ντόντσιτς, ΛεΜπρόν: «Στο Λος Άντζελες περιμένουμε πρωταθλήματα, οπότε ελπίζω να τα καταφέρουν φέτος»

Ο Σακίλ Ο’Νιλ, σε συνέντευξή του στον Brandon “Scoop B” Robinson, αναφέρθηκε στις μεγάλες προσδοκίες αλλά και στην ανυπομονησία που υπάρχει στο ΝΒΑ για τα δίδυμα των μεγάλων αστέρων τη φετινή σεζόν, κάνοντας λόγο τόσο για τον Λούκα Ντόντσιτς όσο και για τον Αλπερέν Σενγκούν.

Ο θρύλος του ΝΒΑ, Σακίλ Ο’Νιλ, μίλησε στην κάμερα του Brandon “Scoop B” Robinson λέγοντας ότι υπάρχει ανυπομονησία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για την περίπτωση του Λούκα Ντόντσιτς στους Λός Άντζελες Λέικερς και του Αλπερέν Σενγκούν στους Χιούστον Ρόκετς.

Ο Ντόντσιτς αγωνίζεται από τα μέσα της περσινής σεζόν με τα χρώματα των Λος Άντζελες Λέικερς και θα συμπληρώνει το δίδυμο με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Οι φίλοι του μπάσκετ μετράνε αντίστροφα για να δουν αυτούς τους δύο μαζί στο παρκέ, και ο Σακίλ να τους αναφέρει ως ένα από τα καλύτερα δίδυμα του ΝΒΑ αυτή τη στιγμή. «Ναι. Σε όλη τη λίγκα, πάντα υπήρχε ένα δυνατό δίδυμο στα γκαρντ. Αλλά εδώ στο Λος Άντζελες περιμένουμε πρωταθλήματα, οπότε ελπίζω να τα καταφέρουν φέτος».

Στη συνέχεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στον σταρ της Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, και την επερχόμενη μπασκετική συνεργασία του με τον Κέβιν Ντουράντ στους Χιούστον Ρόκετς. «Δεν δίνω μεγάλη σημασία στην offseason, αλλά μάλλον θα έλεγα ότι η μετακίνηση του Κέβιν Ντουράντ στο Χιούστον μπορεί να αποδειχθεί κάτι πολύ ξεχωριστό. Ο «Τούρκος Εξολοθρευτής», έτσι τον αποκαλούμε. Στην πραγματικότητα, μου αρέσει πολύ το όνομά του, και ελπίζω να καταφέρουν να φτιάξουν κάτι ιδιαίτερο μαζί».