ΛεΜπρόν Τζέιμς: Απολαμβάνει τις διακοπές του στην Κέρκυρα
Μπορεί ο συμπαίκτης του στους Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς να έδινε τις δικές του μάχες στο EuroBasket 2025, όμως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απολαμβάνει ακόμα τις διακοπές του. Μάλιστα, ο «Βασιλιάς» βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, εκμεταλλευόμενος και τις τελευταίες ημέρες προτού αρχίσει η νέα σεζόν.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρέθηκε σε εστιατόριο του νησιού στη Βόρεια Κέρκυρα και δείπνησε, όπως αναφέρει το «Kerkyrasimera» ενώ φυσικά έγινε πόλος έλξης για μερικές φωτογραφίες. Κάτι που ήταν αναμενόμενο άλλωστε, μόλις οι θαμώνες τον αναγνώρισαν.
Το βίντεο με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στην Κέρκυρα
