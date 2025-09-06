Θάντερ: Ρήξη χιαστού ο rookie τους, χάνει όλη τη σεζόν
Οι πρωταθλητές του 2025, Θάντερ θέλουν να κάνουν το back to back φέτος, αλλά θα στερηθούν των υπηρεσιών του rookie τους. Ο Τόμας Σόρμπερ που βρέθηκε στο Νο.15 του draft από την Οκλαχόμα στάθηκε άτυχος και θα χάσει όλη τη σεζόν.
Υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και πλέον δημιουργεί ένα κενό στη θέση του σέντερ στην Οκλαχόμα. Στο Georgetown στο NCAA είχε 14.5 πόντους, 8.5 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ, 2 μπλοκ και 1.5 κλέψιμο ανά ματς την τελευταία σεζόν.
To Georgetown έχει παράδοση στο να βγάζει σπουδαίους ψηλούς, αφού στο παρελθόν εκεί έπαιξαν οι Πάτρικ Γιούιν,Αλόνζο Μούρνινγκ και Ντικέμπε Μουτόμπο. Όλοι τους με πολύ σημαντική καριέρα στο ΝΒΑ.
The Thunder say rookie forward/center Thomas Sorber sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his right knee during an offseason workout in Oklahoma City yesterday.— Marc Stein (@TheSteinLine) September 5, 2025
