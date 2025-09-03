Μάβερικς: Επέκταση αξίας 90 εκατ. δολαρίων στον Ουάσινγκτον
Πλουσιοπάροχη επέκταση για έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του ρόστερ των Μάβερικς. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον συμφώνησε για τετραετή επέκταση αξίας 90 εκατ. δολαρίων.
Αυτό σημαίνει πως θα είναι κάτοικος Ντάλας με την συγκεκριμένη συμφωνία μέχρι τη σεζόν 2029-30. Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, είχε κατά μέσο όρο 14.7 πόντους, 2.3 ασίστ, 7.8 ριμπάουντ, 1.1 μπλοκ και 1.1 κλεψίματα. Σούταρε με 38.1% στα τρίποντα.
Οι Μάβερικς μπαίνουν στη νέα σεζόν έχοντας μια από τις πιο ενδιαφέρουσες frontcourt στη λίγκα αποτελούμενη από τους Ντέιβις, Φλαγκ, Λάιβλι, Ουάσινγκτον και Γκάφορντ.
