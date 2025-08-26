Το CBS Sports έφτιαξε τη λίστα με τους 25 κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα στο ΝΒΑ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν γινόταν να λείπει.

Λίστα με σπουδαιά ονόματα δημιούργησε το CBS Sports. Το γνωστό αμερικανό Μέσο έφτιαξε την κορυφαία 25άδα από παίκτες του 21ου αιώνα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που την Πέμπτη θα κοντραριστεί με την Ιταλία στο Eurobasket φορώντας τη φανέλα της Εθνικής, βρίσκεται στην 7η θέση, λίγο πιο κάτω από τον Κόμπι Μπράιαντ που είναι στο Νο.6.

Στην κορυφή συναντνάμε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ ο μεγάλος αντίπαλος του την προηγούμενη δεκαετία που τον συνάντησε αρκετές φορές σε τελικούς, ο Στεφ Κάρι είναι στο Νο.2. Την τριάδα συμπληρώνει ο Τιμ Ντάνκαν, ο θρύλος των Σπερς.

Στην 4η θέση είναι ο Σέρβος Νίκολα Γιόκιτς που ετοιμάζεται με τη Σερβία για το Eurobasket, όντας φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Την πεντάδα κλείνει ένας από τους πιο κυριαρχικούς ψηλούς της ιστορίας, ο Σακίλ Ο'Νίλ.

Η πρώτη δεκάδα

1. LeBron James

2. Stephen Curry

3. Tim Duncan

4. Nikola Jokic

5. Shaquille O'Neal

6. Kobe Bryant

7. Giannis Antetokounmpo

8. Kevin Durant

9. Kevin Garnett

10. Dirk Nowitzki