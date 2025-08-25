Σε ερώτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ένα πιθανό trade απάντησε ο GM των Χιούστον Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν τονίζοντας ότι οι Μπακς δεν έχουν τέτοιες προθέσεις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για το EuroBasket 2025 με τη φανέλα της Εθνικής, ωστόσο η συζήτηση γύρω από το όνομά του στο NBA συνεχίζεται. Αυτήν τη φορά ήταν ο Ράφαελ Στόουν, GM των Χιούστον Ρόκετς, που ρωτήθηκε για τον Greek Freak, απαντώντας πως το Μιλγουόκι δεν έχει σκοπό να τον παραχωρήσει.

Συγκεκριμένα, ο Στόουν φιλοξενήθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή του ESPN Houston. Και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός trade που θα έφερνε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Χιούστον. Η απάντησή του ήταν σαφής. «Τα πηγαίνω καλά με τον Τζον Χορστ (σ.σ. GM στους Μπακς). Ήταν ξεκάθαρος, δε σκοπεύουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Οπότε τελείωσε εκεί» ήταν τα λόγια του Στόουν.

Ξεκαθαρίζοντας πως οι Μπακς δεν έχουν στο μυαλό τους να προχωρήσουν σε κάποιο trade που να περιλαμβάνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όχι μόνο με τους Ρόκετς, αλλά με καμία άλλη ομάδα.

Φυσικά οι Ρόκετς δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια αυτό το καλοκαίρι. Αφού από νωρίς... πυροδότησαν τη μεγάλη βόμβα του Κέβιν Ντουράντ, δίνοντας μεταξύ άλλων τους Τζέιλεν Γκριν και Ντίλον Μπρουκς.