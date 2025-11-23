Το Ντιτρόιτ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στην Ανατολή, περνώντας με 129-116 από το Μιλγουόκι (ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο) για να φτάσει τις 12 σερί νίκες του.

Οι Πίστονς συνεχίζουν να κινoύνται σε… τρελούς ρυθμούς, περνώντας με επιβλητικό τρόπο από το Μιλγουόκι (129-116) και φτάνοντας τις 12 συνεχόμενες νίκες τους. Το Ντιτρόιτ, έτσι, διατηρεί την πρώτη θέση στην Ανατολή, ενώ παραμένει αήττητο από τον Οκτώβριο και τρέχει ένα αδιανόητο σερί από το 2003-04 που πήρε το πρωτάθλημα.

🔥 12 WINS IN A ROW

🔥 UNDEFEATED SINCE OCTOBER

🔥 NO. 1 RECORD IN THE EAST



The Pistons are on their longest winning streak since their 2003-04 championship season! pic.twitter.com/rH1DubkWh1 — NBA (@NBA) November 23, 2025

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε ξανά τα... μαγικά του οδηγώντας την ομάδα του στο 14-2. Χωρίς να χρειαστεί να ζοριστεί ιδιαίτερα σημείωσε 29 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, μόλις δύο μακριά από ένα ακόμα triple-double. Γύρω του, το Ντιτρόιτ τον πλαισίωσε ιδανικά, με τους Ντούρεν (19π.), Χάρις (18π.) και Ρόμπινσον (15π.) να προσφέρουν σταθερές λύσεις.

Απέναντί τους, οι Μπακς που προσπαθούν ακόμα μια φορά «με νύχια και με δόντια» να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak παραμένει εκτός με ενοχλήσεις στον προσαγωγό και η απουσία του έχει αφήσει τον Ντοκ Ρίβερς με ένα παζλ που, μέχρι στιγμής, δεν βρίσκει λύση. Οι 24 πόντοι του Ρόλινς, οι 18 του Πόρτις και οι 15 του Γκριν δεν κατάφεραν να φέρουν την «άνοιξη» στο Μιλγουόκι.

Στην πραγματικότητα, το τελικό -13 είναι μάλλον κολακευτικό. Οι Πίστονς πάτησαν το γκάζι στο 33-32 της δεύτερης περιόδου και από εκείνο το σημείο δεν ξανακοίταξαν πίσω, χτίζοντας διαφορά μέχρι και 29 πόντων (87-58) στο «Fiserv Forum». Με αυτόν τον τρόπο, μάλιστα, το Ντιτρόιτ έσπασε και ένα σερί 13 ηττών απέναντι στους Μπακς, παίρνοντας την πρώτη νίκη του κόντρα στο Μιλγουόκι από τον Ιανουάριο του 2022.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-30, 52-69, 85-104, 116-129.