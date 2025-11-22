O Άλεξ Αντετοκούνμπο ήταν εκ των κορυφαίων των Wisconsin Herd στην ήττα από τους Sioux Falls, ένα ματς που είδαν από κοντά και ο Γιάννης με τον Θανάση.

Είναι πάντα δίπλα στον Άλεξ Αντετοκούνμπο τα αδέρφια του και το έδειξαν για άλλη μια φορά. Γιάννης και Θανάσης βρήκαν την ευκαιρία και παρακολούθησαν από κοντά τον αδερφό τους στην ήττα των Wisconsin Herd από τους Sioux Falls με 135-121 στο πλαίσιο της G-League.

Ο Άλεξ ήταν εκ των διακριθέντων της θυγατρικής των Μπακς και τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5/8 σουτ. Μάλιστα πέτυχε τους 10 από τους 15 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, αλλά το ματς δεν γινόταν να γυρίσει.

Τη σεζόν που διανύουμε μετρά 5.2 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ ανά ματς. Έχει αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια στη G-League και παίζει κατά μέσο όρο 21.3 λεπτά σουτάροντας με 48.3 εντός παιδιάς.