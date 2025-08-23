Μπέβερλι: «Με Πολ Τζορτζ αντί Τόμπσον, οι Γουόριορς θα κέρδιζαν παραπάνω πρωταθλήματα» (vid)

Ο Πατ Μπέβερλι εξέφρασε μια άποψη που σίγουρα θα συζητηθεί.

Ξέρει να τραβά πάνω του τα φλας της δημοσιότητας με τα όσα δηλωνει κατά καιρούς ο Πατ Μπέβερλι, ενώ και όταν αγωνιζόταν στο ΝΒΑ ήταν μια... βδέλλα για κάθε αντίπαλο. Ο πρώην παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ μίλησε στο podcast του και τόνισε πως αν έβαζε τον Πολ Τζορτζ στη θέση του Κλέι Τόμπσον, τότε οι prime Γουόριορς θα κέρδιζαν περισσότερα πρωταθλήματα.

«Αν τοποθετήσεις τον Πολ Τζορτζ στο ρόλο του Κλέι Τόμπσον, παίζοντας μαζί με τους Κάρι, Γκριν και Ιγκουοντάλα, νομίζω πως το Γκόλντεν Στέιτ πιθανότατα θα κέρδισε παραπάνω πρωταθλήματα», ανέφερε.

Πάντως οι... πολεμιστές με Κάρι, Τόμπσον, Γκριν και Ιγκουοντάλα κατέκτησαν τέσσερα πρωταθλήματα, ενώ στα δύο εξ αυτών ήταν παρέα και ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο PG13 δεν έχει πρωτάθλημα, με κορυφαίες του σεζόν στους Πέισερς των δύο σερί τελικών Ανατολής. Πάντως σε ατομικά νούμερα η καλύτερη του σεζόν ήταν το 2018/19 στους Θάντερ με 28 πόντους μ.ο.