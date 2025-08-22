Μεγάλη ανάσα για τον Μαλικ Μπίσλεϊ, καθώς οι δικηγόροι του ανακοίνωσαν ότι δεν θεωρείται πλέον στόχος της ομοσπονδιακής έρευνας περί στοιχηματισμού στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να φέρει ξανά στο τραπέζι τις προτάσεις των ομάδων του NBA.

Ο Μαλικ Μπίσλεϊ απαλλάχθηκε από το ενδεχόμενο να θεωρείται στόχος της ομοσπονδιακής έρευνας περί στοιχηματισμού που διεξάγει η εισαγγελία της Ανατολικής Περιφέρειας Νέας Υόρκης, όπως δήλωσαν οι δικηγόροι του, Στιβ Χέινι και Μάικ Σάχτερ, στο ESPN.

Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ θετική γτα τον ίδιο, καθώς δεν αποκλείεται να ανοίξει ξανά την αγορά των free agents. Υπενθυμίζουμε ότι οι Εισαγγελείς των ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του γκαρντ των Ντιτρόιτ Πίστονς για κατηγορίες περί στοιχηματισμού που σχετίζονται με αγώνες του NBA, ενώ παράλληλα ο Μπίσλεϊ και οι Πίστονς ήταν σε επαφές για ένα νέο τριετές συμβόλαιο αξίας 42 εκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, αλλά οι συνομιλίες διακόπηκαν. Παρόλα αυτά, αρκετές ομάδες διατήρησαν επαφή με το επιτελείο του, περιμένοντας την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, υπήρξαν εκτενείς συζητήσεις και συναντήσεις με την εισαγγελία, με το τελικό συμπέρασμα να είναι πως ο Μπίσλεϊ δεν θεωρείται πια ύποπτος για την υπόθεση που αφορούσε πιθανό στοιχηματισμό κατά τη σεζόν 2023-24.