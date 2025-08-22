NBA: «Καθαρός» ο Μπίσλεϊ από τις κατηγορίες για στοιχηματισμό αγώνων
Ο Μαλικ Μπίσλεϊ απαλλάχθηκε από το ενδεχόμενο να θεωρείται στόχος της ομοσπονδιακής έρευνας περί στοιχηματισμού που διεξάγει η εισαγγελία της Ανατολικής Περιφέρειας Νέας Υόρκης, όπως δήλωσαν οι δικηγόροι του, Στιβ Χέινι και Μάικ Σάχτερ, στο ESPN.
Beasley's attorneys told ESPN that they had extensive conversations and meetings with the Eastern District of New York and were informed Beasley is not being considered the target after allegations regarding gambling on NBA games and prop bets during the 2023-24 season. https://t.co/4gTjas9XPa— Shams Charania (@ShamsCharania) August 22, 2025
Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ θετική γτα τον ίδιο, καθώς δεν αποκλείεται να ανοίξει ξανά την αγορά των free agents. Υπενθυμίζουμε ότι οι Εισαγγελείς των ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του γκαρντ των Ντιτρόιτ Πίστονς για κατηγορίες περί στοιχηματισμού που σχετίζονται με αγώνες του NBA, ενώ παράλληλα ο Μπίσλεϊ και οι Πίστονς ήταν σε επαφές για ένα νέο τριετές συμβόλαιο αξίας 42 εκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, αλλά οι συνομιλίες διακόπηκαν. Παρόλα αυτά, αρκετές ομάδες διατήρησαν επαφή με το επιτελείο του, περιμένοντας την εξέλιξη της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, υπήρξαν εκτενείς συζητήσεις και συναντήσεις με την εισαγγελία, με το τελικό συμπέρασμα να είναι πως ο Μπίσλεϊ δεν θεωρείται πια ύποπτος για την υπόθεση που αφορούσε πιθανό στοιχηματισμό κατά τη σεζόν 2023-24.
