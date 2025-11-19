Ποιος τους πιάνει τους Πίστονς; Η παρέα από το Ντιτρόιτ πέρασε από την έδρα των Χοκς με 120-112, για την 11η διαδοχική νίκη στη σεζόν.

Οι Πίστονς (13-2) συνεχίζουν να κάνουν εντυπωσιακά πράγματα τη φετινή σεζόν, περνώντας και από την έδρα των Χοκς (9-6) με 120-112. Μία νίκη που είναι η 11η διαδοχική στη σεζόν για τους Πίστονς, που αρχίζουν και θυμίζουν εποχές... 2005-06, όταν είχαν παίξει στους τελικούς της περιφέρειας.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ επέστρεψε από τον τραυματισμό του και πέτυχε 25 πόντους (με 1/7 3π.), μαζί με 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ, με τον Τζέιλεν Ντουρέν να συμπληρώνει ακόμα 24.

Οι Πίστονς προηγήθηκαν με 19 στη δεύτερη περίοδο και με 80-94 προς το φινάλε της τρίτης. Το μόνο που κατάφεραν οι Χοκς ήταν να μειώσουν με ένα επιμέρους 18-5, έχοντας μία τριάδα, Τζέιλεν Τζόνσον (25π.), Νικέιλ Αλεξάντερ Γουόκερ (24π.), Ονιέκα Οκόνγκου (21π.).

Κανένας εξ αυτών δεν μπορούσε να αποτρέψει την 11η συνεχόμενη νίκη των Πίστονς, που τρέχουν το καλύτερό τους ξεκίνημα μετά το 15-2 της σεζόν 2005-06. Παράλληλα, έχουν το μεγαλύτερο σερί στο NBA και ισοφάρισαν το μεγαλύτερο δικό τους σερί, των 11 νικών της σεζόν 2007-08.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-35, 54-67, 82-94, 112-120