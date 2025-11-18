Με σπασμένα φρένα συνεχίζουν στην Ανατολική Περιφέρεια οι Ντιτρόιτ Πίστονς, οι οποίοι επικράτησαν και των Πέισερς με 127-112 φτάνοντας τις 10 συνεχόμενες νίκες!

Η επιστροφή του Τζέιλεν Ντούρεν μετά από τον τραυματισμό στον αστράγαλο ήταν...ονειρική. Τόσο για τον ίδιο όσο και συνολικά για τους Πίστονς οι οποίοι ωστόσο εξακολουθούν να στερούνται τις υπηρεσίες τριών βασικών παικτών όπως είναι οι Κέιντ Κάνιγχαμ, Τομπάιας Χάρις και Αουσάρ Τόμπσον.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ είναι η πιο «καυτή» στην Ανατολική Περιφέρεια καθώς μετράει 10 συνεχόμενες νίκες, βελτιώνοντας το συνολικό της ρεκόρ στο 12-2!

Ο Ντούρεν έγραψε εξαιρετικά νούμερα στα 29 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ καθώς είχε 31 πόντους με 12/13 δίποντα (!), 7/11 βολές, 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ και μόλις 1 λάθος!

Αν μη τι άλλο ήταν ασταμάτητος, έχοντας παράλληλα την αμέριστη συμπαράσταση από του Ντάνις Τζένκινς (26 πόντοι, 1/121 σουτ, 8 ασίστ) και Τζαβόντε Γκριν (20 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

Όσο για τους Πέισερς; Έχουν το χειρότερο ρεκόρ στο NBA με μόλις μία νίκη σε 14 ματς (1-13), καμία μακριά από την Ιντιανάπολις (0-8) ενώ μετρούν και οκτώ σερί ήττες.

Οι Σιάκαμ (29π., 7ριμπ.) και Μάθουριν (25π.) ναι μεν προσπάθησαν αλλά τα προβλήματα και οι απουσίες είναι πάρα πολλές.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-21, 62-46, 93-74, 127-112.