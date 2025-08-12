Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Πόρτις είναι σίγουρος για την παραμονή του Greek Freak στους Μπακς

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Πόρτις είναι σίγουρος για την παραμονή του Greek Freak στους Μπακς

Δημήτρης Οικονόμου
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Παρά τα σενάρια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Μπόμπι Πόρτις εμφανίζεται σίγουρος για την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συγκεντρώσει αρκετές φήμες το φετινό καλοκαίρι, γύρω από το όνομά του και το πιθανό trade που θα τον φέρει μακριά από Γουινσκόνσιν και τους Μιλγουόκι Μπακς. Ωστόσο ο Μπόμπι Πόρτις, σε συνέντευξη που έδωσε στο ESPN Milwaukee, εμφανίστηκε πολύ σίγουρος ότι ο Greek Freak δε θα αφήσει τους Μπακς.

«Μιλάω συνεχώς μαζί του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει "πράσινο" αίμα. Αυτό μπορώ να πω μόνο» ήταν τα λόγια του Μπόμπι Πόρτις. Που αντιτίθεται σε μία φήμη η οποία έχει αναπτυχθεί το φετινό καλοκαίρι και φέρνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε σκέψεις για πιθανή μετακόμιση, ώστε να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα του στο NBA.

Ο Πόρτις συνέχισε τα λεγόμενά του, κάνοντας αναφορά στην ομάδα που έχει χτιστεί για τη φετινή σεζόν. «Τι πάει λάθος με την ομάδα μας; Τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να πετύχουμε φέτος; Το μόνο κακό είναι ότι τραυματιζόμαστε» είπε, κάνοντας μία σύγκριση σε σχέση με τους Μπακς που έφτασαν ως το δαχτυλίδι το 2021.

Δείτε Επίσης

Γιάννης Αντετοκούνμπο, EuroBasket 2025: Ο Greek Freak είναι έτοιμος, οι Μπακς κωλυσιεργούν το θέμα της ασφάλειας
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην Εθνική

Η συνέντευξη του Πόρτις και όσα είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     