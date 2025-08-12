Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Πόρτις είναι σίγουρος για την παραμονή του Greek Freak στους Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συγκεντρώσει αρκετές φήμες το φετινό καλοκαίρι, γύρω από το όνομά του και το πιθανό trade που θα τον φέρει μακριά από Γουινσκόνσιν και τους Μιλγουόκι Μπακς. Ωστόσο ο Μπόμπι Πόρτις, σε συνέντευξη που έδωσε στο ESPN Milwaukee, εμφανίστηκε πολύ σίγουρος ότι ο Greek Freak δε θα αφήσει τους Μπακς.
«Μιλάω συνεχώς μαζί του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει "πράσινο" αίμα. Αυτό μπορώ να πω μόνο» ήταν τα λόγια του Μπόμπι Πόρτις. Που αντιτίθεται σε μία φήμη η οποία έχει αναπτυχθεί το φετινό καλοκαίρι και φέρνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε σκέψεις για πιθανή μετακόμιση, ώστε να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα του στο NBA.
Ο Πόρτις συνέχισε τα λεγόμενά του, κάνοντας αναφορά στην ομάδα που έχει χτιστεί για τη φετινή σεζόν. «Τι πάει λάθος με την ομάδα μας; Τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να πετύχουμε φέτος; Το μόνο κακό είναι ότι τραυματιζόμαστε» είπε, κάνοντας μία σύγκριση σε σχέση με τους Μπακς που έφτασαν ως το δαχτυλίδι το 2021.
Η συνέντευξη του Πόρτις και όσα είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
