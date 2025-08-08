Ο Λούκα Ντόντσιτς φαίνεται πως έχει ρίξει πολλή προσοχή στη φυσική του κατάσταση από τη στιγμή που έγινε μέλος των Λος Άντζελες Λέικερς. Μάλιστα το φετινό καλοκαίρι, η αλλαγή του είναι εντυπωσιακή.

Ο Λούκα Ντόντσιτς μοιάζει να βρίσκεται στα καλύτερα του έχοντας επενδύσει στο έπακρο στη σωματική του κατάσταση ειδικότερα από τη στιγμή που υπέγραψε με τους Λος Άντζελες Λέικερς... φορτσάροντας το φετινό καλοκαίρι.Όχι, βέβαια, πως το είχε ανάγκη, καθώς ξεχωρίζει ούτως ή άλλως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το ταλέντο και τις ικανότητές του στο σκοράρισμα.

Ο Σλοβένος σταρ θα ηγηθεί της προσπάθειας της εθνικής Σλοβενίας στο EuroBasket 2025 και αποτελεί το πρόσωπο των ημερών, καθώς η αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση είναι ολοφάνερη. Μάλιστα, είχε μιλήσει στο Men's Health και στάθηκε στην αλλαγή στο σώμα του και στη δουλειά που κάνει το καλοκαίρι για να παρουσιαστεί καλύτερος τη νέα σεζόν.

«Να είμαι όσο καλύτερα μπορώ και να φροντίζω τον εαυτό μου. Φέτος κάναμε ένα μεγάλο βήμα, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή. Πρέπει να συνεχίσω. Όλο μου το σώμα φαίνεται καλύτερα. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το μπάσκετ. Αλλά όταν ήμουν μικρός, έπαιζα πολλά αθλήματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το να πηδάω ψηλά. Νομίζω ότι είμαι πολύ αθλητικός και με άλλους τρόπους», δήλωσε αρχικά και συνέχισε: «Αν σταματήσω τώρα, θα είναι μάταιο. Κάθε καλοκαίρι προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ να δουλεύω πάνω σε διαφορετικά πράγματα. Προφανώς, είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Αυτό το καλοκαίρι ήταν λίγο διαφορετικό, καταλαβαίνεις;... Με παρακίνησε να γίνω ακόμα καλύτερος. Ήταν μια κατάσταση "ή τώρα ή ποτέ"».

Όπως αναφέρεται, ο Λούκα «Μάτζικ» έχασε συνολικά 14 κιλά μέσα σε λίγους μόνο μήνες και συνεχίζει να δουλεύει σκληρά στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας της χώρας του δηλώνοντας «έτοιμος» και για το φιλικό με τη Γερμανία, όπου θα πάρει λεπτά συμμετοχής.