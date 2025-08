Καμία αλλαγή δεν φαίνεται να υπάρχει στο status του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα δεν έχει τεθεί θέμα ανταλλαγής του από τους Μπακς.

Ο θόρυβος γύρω από το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν έλειψε ούτε αυτό το καλοκαίρι. Ο πρόωρος αποκλεισμός των Μπακς από τους Πέισερς στον πρώτο γύρο των playoffs άνοιξε, για ακόμη μία φορά, τα σενάρια περί «αλλαγής σκηνικού» για τον Greek Freak, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές πως ο μοναδικός του στόχος είναι το πρωτάθλημα.

Παρά τα σενάρια και τις συζητήσεις, το ρεπορτάζ του Hoopswire έρχεται να ρίξει τους τόνους, τονίζοντας πως ο Γιάννης δεν έχει ζητήσει ανταλλαγή από τους Μπακς. Το ενδιαφέρον των Νικς υπήρξε, όμως πριν προχωρήσουν στην ανανέωση του Μίκαλ Μπρίτζες, διερεύνησαν το ενδεχόμενο να κινηθούν για τον Έλληνα σταρ χωρίς να βρίσκουν ουσιαστικό αντίκρισμα.

The Knicks received intel that Giannis Antetokounmpo won’t be asking for a trade from Milwaukee, triggering the Mikal Bridges extension per @AmicoHoops pic.twitter.com/nMlx8qVKcP