Αντετοκούνμπο: Ντύθηκε για το Χάλογουιν και έγινε το πιο ψηλό... Minion
Το τέλος του Οκτωβρίου έφτασε και οι ΗΠΑ κινούνται πλέον σε ρυθμούς Χάλογουιν. Φυσικά το NBA δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό.
Πριν από τον αγώνα ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αρκετοί από τους παίκτες έφτασαν στο γήπεδο έχοντας ντυθεί με διάφορες στολές.
Μία από αυτές που ξεχώρισε, ήταν του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak έφτασε στον αγώνα, φορώντας μία στολή Minion!
Η στολή Minion του Αντετοκούνμπο
The tallest Minion you’ve ever seen. pic.twitter.com/rjGbHhf4qX— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 30, 2025
Nothing despicable about him. 😉 https://t.co/m1vEQ1oq8m pic.twitter.com/AI00ptvkDI— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.