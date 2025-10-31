Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από τον αγώνα με τους Γουόριορς ήταν ντυμένος ως Minion!

Το τέλος του Οκτωβρίου έφτασε και οι ΗΠΑ κινούνται πλέον σε ρυθμούς Χάλογουιν. Φυσικά το NBA δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό.

Πριν από τον αγώνα ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αρκετοί από τους παίκτες έφτασαν στο γήπεδο έχοντας ντυθεί με διάφορες στολές.

Μία από αυτές που ξεχώρισε, ήταν του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak έφτασε στον αγώνα, φορώντας μία στολή Minion!

Η στολή Minion του Αντετοκούνμπο