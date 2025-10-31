Αντετοκούνμπο: Ντύθηκε για το Χάλογουιν και έγινε το πιο ψηλό... Minion

Αντετοκούνμπο: Ντύθηκε για το Χάλογουιν και έγινε το πιο ψηλό... Minion

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από τον αγώνα με τους Γουόριορς ήταν ντυμένος ως Minion!

Το τέλος του Οκτωβρίου έφτασε και οι ΗΠΑ κινούνται πλέον σε ρυθμούς Χάλογουιν. Φυσικά το NBA δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό.

Πριν από τον αγώνα ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αρκετοί από τους παίκτες έφτασαν στο γήπεδο έχοντας ντυθεί με διάφορες στολές.

Μία από αυτές που ξεχώρισε, ήταν του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak έφτασε στον αγώνα, φορώντας μία στολή Minion!

Η στολή Minion του Αντετοκούνμπο

 

@Photo credits: @Bucks
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     