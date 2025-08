Οι Τίμπεργουλβς θα φορέσουν ξανά μια από τις κορυφαίες φανέλες του, θυμίζοντας στιγμές που διεκδικούσαν πράγματα.

H Mινεσότα πέρασε ωραία χρόνια όταν ηγέτης της ήταν ο Γκαρνέτ στην πρώτη πενταετία των '00s με αποκορύφωμα το 2004 τότε που η ομάδα έφτασε στους τελικούς της Δύσης. Τότε φορούσε μια υπέροχη φανέλα, μαύρη με λευκές και πράσινες λεπτομέρειες και σίγουρα οι λάτρεις του ΝΒΑ δεν μπορούν να την ξεχάσουν.

Οι Τίμπεργουλβς πήραν την απόφαση να επαναφέρουν εκείνες τις κλασικές ρετρό μαύρες φανέλες, κάτι που θα γίνει τη σεζόν που έρχεται. Από την εποχή του KG σε εκείνη του Άντονι Έντουαρντς.

Άλλωστε ψάχνουν με... τρέλα κάτι σπουδαίο με σταρ τον Έντουαρντς, φτάνοντας στους τελικούς της Δύσης στις δύο τελευταίες σεζόν. Σίγουρα η εμφάνιση που θα έχουν την νέα χρονιά ξυπνά μνήμες.



The Minnesota Timberwolves are restoring their classic retro black uniforms from the Kevin Garnett era, starting next season 😤🐺



(via Evan Sidery) pic.twitter.com/maIsO8OXFo