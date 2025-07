Σακίλ για Γκομπέρ: «Αν μπει στο Hall of Fame, θα φορέσω φόρεμα στην τελετή» (vid)

O Σακίλ Ο'Νίλ συνεχίζει την κόντρα του με τον Ρούντι Γκομπέρ με νέες δηλώσεις.

Η κόντρα του Σακίλ Ο'Νίλ με τον Ρούντι Γκομπέρ είναι γνωστή εδώ και χρόνια, με τον Diesel όποτε βρίσκει ευκαιρία να ρίχνει το... καρφάκι του για τον Γάλλο σέντερ.

«Μισώ τον Ρούντι Γκομπέρ», είπε ο Ο'Νιλ στο The Big Podcast With Shaq. «Επειδή αυτός έβγαλε 250 (εκατομμύρια) δολάρια, δεν το αξίζει αυτό». Στη συνέχεια έκανε και φοβερή δήλωση για το τι θα κάνει αν ο σέντερ των Τίμπεργουλβς μπει ποτέ στο Hall of Fame.

«Αν ο Ρούντι Γκομπέρ μπει στο Hall of Fame, θα φορέσω φόρεμα στην τελετή», είπε ο Shaq Attack.

Ο Ο'Νιλ στο παρελθόν έχει ασκήσει σκληρή κριτική και σε άλλους σέντερ όπως ο Ντουάιτ Χάουαρντ και ο Τζάβαλ ΜακΓκι. Ο Γκομπέρ έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία αμυντικού της χρονιάς, κάτι που μπορεί να του αυξήσει τις πιθανότητες για να μπει στο Hall Of Fame.

Shaq says he would wear a dress to the ceremony if Rudy Gobert makes the Hall of Fame



“I f***ing hate Rudy Gobert.”



(🎥 @bigpodwithshaq / https://t.co/xlVhD8o3eA) pic.twitter.com/ObyTjMPsSj