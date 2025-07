Νιανγκ για φίλους των Σέλτικς: «Δεν με λογαριάζουν, σαν να αντάλλαξαν τον Πορζίνγκις για ένα μίνι βαν»

Φοβερές δηλώσεις από τον Τζορτζ Νιανγκ για τους φίλους της Βοστώνης λόγω της ανταλλαγής του Πορζίνγκις.

Eδώ και καιρό είναι γνωστό πως ο Κρίσταπς Πορζίνγκις θα παίζει πλέον στους Χοκς, αφήνοντας τους Σέλτικς. Τα «γεράκια» απέκτησαν κι ένα pick δεύτερου γύρου στο draft, ενώ στον αντίποδα οι πρωταθλητές του 2024 πήραν τον Τζορτζ Νιάνγκ και μία επιλογή δεύτερου γύρου στο draft ενώ τέλος. Τέλος οι Μπρούκλιν Νετς (τρίτη ομάδα που ενεπλάκη στο deal) θα έχουν πλέον τον Τέρενς Μανς αλλά και το 22ο pick του φετινού draft.

O Nιανγκ μίλησε στο OGs Show και έδειξε τη στεναχώρια του για τον τρόπο που πήραν οι φίλοι των Σέλτικς τη συγκεκριμένη ανταλλαγή. «Είμαι παιδί της Βοστώνη. Δεν τους νοιάζει που είμαι από τη Βοστώνη και κάνουν λες και τους πήραν τον Unicorn (Πορζίνγκις) και τον αντικατέστησαν με ένα μίνι βαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως οι Κέλτες εκτός του Πορζίνγκις, δεν θα έχουν τη νέα σεζόν τον Τέιτουμ που υπέστη ρήξη αχιλλείου, αλλά και τον Χόλιντεϊ που βρίσκεται πλέον στους Μπλέιζερς.

Georges Niang on replacing Kristaps Porzingis in Boston:



“They don’t give a s*** if I’m from Boston. You just took our unicorn and replaced it with a mini van.” 😭



(via @theOGsShow) pic.twitter.com/q1IQSoiSWJ