O Πολ Πιρς αποκοιμήθηκε στο αμάξι του και συνελήφθη γιατί είναι ύποπτος ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Μπλεξίματα με τον Νόμο για τον άλλοτε σταρ των Σέλτικς και πρωταθλητή του ΝΒΑ το 2008 με τη Βοστώνη. Ο Πολ Πιρς βρέθηκε να κοιμάται στο αμάξι του σε αυτοκινητόδρομο λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης όπως ανακοίνωσε η Τροχαία της Καλιφόρνια.

Ο Truth είναι ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η υπόθεση θα πάει στην εισαγγελία του Λος Άντζελες για να ερευνηθεί.

«Φανταστείτε να είστε κολλημένοι στην κίνηση για 45 λεπτά και να κοιμάστε. Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία εκείνο το βράδυ επειδή δεν είχα βρεθεί ποτέ σε κίνηση για τόσο πολύ καιρό. Είμαι γέρος, είμαι κουρασμένος και κοιμήθηκα. Είμαι καλά, ευχαριστώ για την αγάπη σας.», έγραψε στα social.

Ένας εκ των κορυφαίων clutch παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ που υπέγραψε το πρωτάθλημα του 2008 παρέα με Κέβιν Γκαρνέτ, Ρέι Άλεν και Ραζόν Ρόντο.