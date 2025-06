Οι Σέλτικς, οι Χοκς και οι Νετς έφτασαν σε συμφωνία για τριπλό trade και ο Πορζίνγκις θα φύγει από τη Βοστώνη για την Ατλάντα!

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Σέλτικς καθώς η ομάδα της Βοστώνης συμφώνησε σε τριπλό trade, μέσα από το οποίο ο Λετονός θα καταλήξει στους Ατλάντα Χοκς!

Πέρα από τον 29χρονο σέντερ, τα «γεράκια» θα αποκτήσουν ένα pick δεύτερου γύρου στο draft. Από την άλλη πλευρά, οι πρωταθλητές του 2024 θα πάρουν τον Τζορτζ Νιάνγκ και μία επιλογή δεύτερου γύρου στο draft ενώ τέλος, οι Μπρούκλιν Νετς θα έχουν πλέον τον Τέρενς Μανς αλλά και το 22ο pick του φετινού draft.

Ο Πορζίνγκις κατά τη θητεία του στους Σέλτικς μπόρεσε να αναδειχθεί σε πρωταθλητής του NBA ενώ κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου που ολοκληρώθηκε, στη regular season, μετρούσε κατά μέσο όρο από 19,5 πόντους με 6,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 28,8 λεπτά συμμετοχής.

Opportunistic acquisitions for the Hawks and Nets -- while the Celtics are now out of the salary cap's second apron. https://t.co/dUj7mJEraJ