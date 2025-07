Παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς είναι με κάθε επισημότητα ο Μάρκους Σμαρτ, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι καθοριστικός παράγοντας της απόκτησής του.

Ο Μάρκους Σμαρτ είναι και επίσημα παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς. Οι «λιμνάνθρωποι» ανακοίνωσαν την απόκτηση ενός παίκτη που έγραψε τη δική του ιστορία με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς και προσδοκούν στο να πάρουν αρκετά πράγματα κυρίως στο αμυντικό κομμάτι της επόμενης σεζόν.

Ο 31χρονος συμφώνησε με buy out να σπάσει το συμβόλαιό του από τους Γουίζαρντς και θα έχει λαμβάνειν στο Λος Άντζελες περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα δύο χρόνια.

Συνολικά ο 31χρονος γκαρντ μετράει 635 ματς στην κανονική περίοδο του NBA με τους Σέλτικς, τους Γκρίζλις και τους Γουίζαρντς, έχοντας κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 4.6 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ ανά 29 λεπτά συμμετοχής.

Τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ έγραψαν από την πρώτη στιγμή, πως στη συγκεκριμένη μετακίνηση του Σμαρτ στο Λος Άντζελες, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Λούκα Ντόντσιτς. Με τον Μάρκους Σμαρτ να επιβεβαιώνει ότι ο Σλοβένος ήταν αυτός που κίνησε τις διαδικασίες, κάτι που στην αρχή ούτε ο ίδιος πίστευε.

«Έχω ένα τηλεφώνημα από τον ατζέντη μου και μου λέει "Ο Ντόντσιτς μας προσέγγισε" και λέω "Ναι, ό,τι πεις". Άλλη μέρα, ξανά το ίδιο, ο Λούκα προσέγγισε. Το να λέει πως μπορεί να χρησιμοποιήσει την βοήθειά μου σημαίνει πολλά. Έχω υπάρξει πολλές φορές στην αντίπαλη μεριά της "μαγείας" του Λούκα. Το να έρθω και να είμαι στην πλευρά του σημαίνει πολλά» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις με τα χρώματα των Λέικερς.

