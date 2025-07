O Mάρκους Σμαρτ αναμένεται να... οδηγήσει δύο παίκτες των Λέικερς στην πόρτα της εξόδου.

Ο Μάρκους Σμαρτ έχει συμφωνήσει με τους Γουίζαρντς για buy-out στο συμβόλαιό του προκειμένου να μετακομίσει στο Λος Άντζελες για λογαριασμό των Λέικερς. Αυτή η κίνηση ωστόσο θα φέρει αποχωρήσεις από τους λιμνάνθρωπους.

Σύμφωνα με τον Anthony Irwin, oι Λέικερς... δουλεύουν μια ανταλλαγή με τους Ντάλτον Κνεχτ και Μάξι Κλέμπερ να είναι στο κάδρο για αποχώρηση. Μετά την αποδέσμευση του Σέικ Μέλτον απαιτείται κι άλλη κίνηση για να αδείασει χώρο στο salary cap.

Ο δευτεροετής Κνεχτ μέτρησε 9.8 πόντους με 37.6% στο τρίποντο στην πρώτη του σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, όντας το Νο.17 στο draft του 2024. Ρόλο πάντως στην έλευση του πρώην γκαρντ των Σέλτικς στο LA έπαιξε και ο Λούκα Ντόντσιτς!

