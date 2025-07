Όπως ανέφερε ο Κρις Χέινς στο twitter, ο Τέρι Ροζίερ δεν έχει απαλλαγεί από τις κατηγορίες για πιθανή εμπλοκή σε τυχερά παιχνίδια και παραμένει υπό ομοσπονδιακή έρευνα.

Ο Τέρι Ροζίερ παραμένει υπό ομοσπονδιακή έρευνα, σχετικά με τη σύνδεση του σε παράνομο δίκτυο στοιχηματισμού. Συγκεκριμένα, η είδηση έγινε γνωστή τον περασμένο Ιανουάριο, για τον παίκτη των Μαϊάμι Χιτ.

Όταν και έγινε γνωστό πως έχει ξεκινήσει ομοσπονδιακή έρευνα για τον βετεράνο γκαρντ και την πιθανή του σύνδεση σε παράνομο δίκτυο στοιχηματισμού από την περίοδο που έπαιζε στους Χόρνετς.

Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, αυτή η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο Χέινς έγραψε στο twitter πως «ο Τέρι Ροζίερ δεν έχει απαλλαγεί από οποιαδήποτε κατηγορία και παραμένει υπό ομοσπονδιακή έρευνα για πιθανή εμπλοκή σε τυχερά παιχνίδια».

