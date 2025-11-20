Βούτσεβιτς for the win και τέζα οι Μπλέιζερς, διπλό οι Ράπτορς στη Φιλαδέλφεια (vid)
- Ανάσα για τους Πέισερς
- Οι Χιτ εκμεταλλεύτηκαν την απουσία Κάρι-Μπάτλερ-Γκριν
- Ο Βούτσεβιτς ήταν πάλι clutch
- Eύκολα οι λύκοι
Οι Ράπτορς συνεχίζουν θετικά τη σεζόν και νίκησαν με 121-112 μέσα στη Φιλαδέλφεια. Έτσι πήγαν στο 10-5 και δείχνουν έτοιμοι για μια δυνατή χρονιά. Ο Πελτλ είχε 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ για τους Καναδούς, ενώ ο Μάξεϊ το πάλεψε με 24 πόντους και 9 ασίστ για τους ηττημένους που δεν μπορούν να βρουν τον εαυτό τους και φέτος.
Ανάσα για τους Πέισερς
Οι Πέισερς έφτασαν σε μια νίκη που είχαν ανάγκη και ανέβηκαν στο 2-13, όντας φυσικά μια από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας, καθώς η απουσία του Χαλιμπέρτον δεν αναπληρώνεται. Με το 127-118 επί των Χόρνετς έριξαν τους ηττημένους στο 4-11. Ο Μάθουριν είχε 24 πόντους, 12 ριμπάουντ, ενώ 22 πόντους με 7 ασίστ μέτρησε ο Σιάκαμ. Από την άλλη ο ροοκι Κνούπελ μέτρησε 28 πόντους με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Μπρίτζες είχε 25.
Οι Χιτ εκμεταλλεύτηκαν την απουσία Κάρι-Μπάτλερ-Γκριν
Οι Γουόριορς έπαιξαν χωρίς τους ηγέτες τους και οι Χιτ επικράτησαν με 110-96 πηγαίνοντας στο 9-6 για να ρίξουν στο 9-8 τους πολεμιστές. Ο Κάρι, ο Μπάτλερ και ο Γκριν έλειπαν και έτσι ο Πάουελ είχε 25 πόντους και ο Αντεμπάγιο 20 με 7 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά πρώτος σκόρερ ήταν ο Ποτζίεμσκι που σταμάτησε στους 20 πόντους αλλα δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του.
Ο Βούτσεβιτς ήταν πάλι clutch
VOOOOOOOOOOCH FOR THE WIN.@NikolaVucevic | @CHSN__ pic.twitter.com/By13rAqvR2— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 20, 2025
Ο Βούτσεβιτς πήρε πάλι την ευθύνη στο τέλος και με μεγάλο τρίποντο χάρισε τη νίκη στους Μπουλς με 122-121 επί των Μπλέιζερς. Στο 8-6 το Σικάγο, στο 6-9 το Πόρτλαντ. Ο Βούτσεβιτς είχε 27 πόντους με 8 ριμπάουντ, ενώ 25 πόντους πρόσθεσε ο Γουάιτ. Από την άλλη ο Άβντια είχε 32 πόντους με 11 ασίστ και 11 ριμπάουντ, ο Κλίνγκαν 17 με 21 ριμπάουντ, ενώ 33 πόντους με 9 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Σαρπ.
To Πόρτλαντ πάντως παραλίγο να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει με 21 πόντους, εννιά λεπτά για τη λήξη. Ωστόσο ο Βούτσεβιτς είπε την τελευταία λέξη και τους έριξε στο καναβάτσο.
Eύκολα οι λύκοι
Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 120-109 των Γουίζαρντς και έτσι πήγαν στο 10-5 ρίχνοντας στο 1-13 τους ηττημένους. Ο Ραντλ είχε 32 για τους νικητές και ο Ριντ πρόσθεσε 28 πόντους. Από την άλλη πλευρά 23 πόντους με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ έχει η ελπίδα των πρωτευουσιάνων, Τζορτζ.
