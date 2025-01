Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ είναι στο επίκεντρο ομοσπονδιακών ερευνών που αφορούν ενδεχόμενη σύνδεση του με παράνομο δίκτυο στοιχηματισμού.

Ο Τέρι Ροζίερ μετά από μια 10ετία στο ΝΒΑ έχει λίγο πολύ ζήσει τα πάντα τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Ωστόσο ο βετεράνος γκαρντ καλείται να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πρωτόγνωρη για τον ίδιο η οποία μπορεί μάλιστα να «καταδικάσει» το μέλλον της καριέρας του.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Κρις Χέινς, έχει αρχίσει ομοσπονδιακή έρευνα για τον 30χρονο «άσο» η οποία αφορά την ενδεχόμενη σύνδεση του με παράνομο δίκτυο στοιχηματισμού το 2023, όταν ο Ροζίερ ήταν παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς.

Παράλληλα ο ίδιος δημοσιογράφος ανέφερε πως ο οργανισμός του ΝΒΑ έκανε άμεσα την δική του έρευνα και δεν εντόπισε κάποια ενέργεια η οποία πηγαίνει κόντρα στους κανόνες της λίγκας.

Πλέον τόσο ο παίκτης όσο και η λίγκα περιμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει η αμερικανική εισαγγελία της ανατολικής περιφέρειας της Νέας Υόρκης στην οποία το ΝΒΑ έχει δηλώσει πρόθυμο να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο.

Φέτος ο Ροζίερ έχει αγωνιστεί σε 41 αγώνες με τα χρώματα των Μαϊάμι Χιτ έχοντας κατά μέσο όρο 11,9 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ, εκτελώντας με 28,8% από το τρίποντο.

NBA statement: “The league conducted an investigation and did not find a violation of NBA rules. We are now aware of an investigation by the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York related to this matter and have been cooperating with that investigation.” https://t.co/6UkaDwH6fU