Παίκτης των Ιντιάνα Πέισερς για άλλα τρία χρόνια θα παραμείνει ο Αϊζάια Τζάκσον, ο οποίος θα λάβει 21 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο

Ο Αϊζάια Τζάκσον ήταν ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς για τους Πέισερς καθώς στο ξεκίνημα της σεζόν 2024-25 υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Συγκεκριμένα πρόλαβε να αγωνιστεί σε όλα και όλα πέντε παιχνίδια με 7 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Παρόλα αυτά η ομάδα της Ιντιανάπολις τον πιστεύει και του εξασφάλισε θέση στο ρόστερ της ομάδας την επόμενη τριετία έναντι 21 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 23χρονος σέντερ έχει 163 ματς καριέρας στο NBA με 7.2 πόντους και 4.3 ριμπάουντ, σουτάροντας με 59% εντός παιδιάς και 67% στις βολές.

