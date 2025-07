Πρόεδρος Πέισερς για Χαλιμπέρτον: «Δεν θα παίξει τη νέα χρονιά»

Ο πρόεδρος των Πέισερς επιβεβαίωσε ότι ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον δεν θα παίξει τη νέα σεζόν, εξαιτίας του τραυματισμού του στους τελικούς.

Ύστερα από μία γεμάτη σεζόν, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον στα μέσα της πρώτης περιόδου των τελικών του NBA κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι φόβοι στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν αφού όπως έγινε γνωστό, ο σταρ των Ιντιάνα Πέισερς, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα, κάτι το οποίο αναμένεται να τον αφήσει εκτός για πολύ καιρό.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ομάδας, Κέβιν Πρίτσαρντ, σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ο Χαλιμπέρτον δεν θα αγωνιστεί τη σεζόν που έρχεται!

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ. Δεν θα παίξει όμως τη νέα σεζόν. Δεν θα το διακινδυνεύσουμε αυτό τώρα».

