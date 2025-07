«Το trade Βαλαντσιούνας-Σάριτς θα γίνει επίσημο μέσα στην εβδομάδα»

Μπορεί ακόμα να μην έχει επισημοποιηθεί το trade μεταξύ των Κινγκς-Νάγκετς για τους Γιόνας Βαλαντσιούνας και Ντάριο Σάριτς αλλά αναμένεται να γίνει μέσα στην εβδομάδα.

Πολύ κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες ώρες για την κωλυσιεργία στην ανακοίνωση του trade μεταξύ των Βαλαντσιούνας και Σάριτς.

Υπήρξαν και αμφιβολίες για το αν θα προχωρήσει τελικά η ανταλλαγή μετά των Κινγκς και των Νάγκετς ύστερα από την γνωστοποίηση της επιθυμίας του παίκτη να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό.

Ο Μαρκ Στάιν «χτύπησε» ξανά και υπογράμμισε ότι θα προχωρήσει κανονικά το trade όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί ότι θα γίνει. Απλά υπάρχει πρώτα μια εκκρεμότητα.

«Το trade μεταξύ των Βαλαντσιούνας και Σάριτς θα γίνει επίσημο μέσα στην εβδομάδα. Και αυτό θα συμβεί μετά την ανταλλαγή μεταξύ του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ για τον Καμ Τζόνσον. Οι Νάγκετς πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν το trade με τους Μπρούκλιν Νετς και στη συνέχεια θα προχωρήσουν με τον Βαλαντσιούνας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στάιν.

The Jonas Valančiūnas-for-Dario Šarić trade is on course to be made official this week after Denver makes Michael Porter Jr.-for-Cam Johnson official, @TheSteinLine has learned.



The Nuggets, I'm told, must make their Brooklyn trade official first before acquiring Valančiūnas. pic.twitter.com/0AVz5sVLWA