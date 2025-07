Ο Κρις Πολ ετοιμάζεται να κρεμάσει τη φανέλα του καθώς προανήγγειλε ότι η σεζόν 2025-26 θα είναι και η τελευταία της καριέρας του.

Την ώρα που αναζητά την επόμενη ομάδα της καριέρας του, με τους Μιλγουόκι Μπακς να είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για να τον αποκτήσει, ο Κρις Πολ ετοιμάζεται για την τελευταία σεζόν της πλούσιας καριέρας του στο NBA.

Έχοντας κλείσει 40 χρόνια ζωής και βαδίζοντας προς την 21η σεζόν της καριέρα του, ο έμπειρος All Star γκαρντ φιλοξενήθηκε στο «Underdog» podcast και αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να κλείσει την καριέρα του στο καλύτερο πρωτάθλημα το πλανήτη.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε για το «πόσο ακόμα υπολογίζει να αγωνιστεί» εκείνος ήταν ξεκάθαρος: «Το πολύ έναν χρόνο. Μόλις τελείωσα την 20η μου σεζόν η οποία αποτελεί ευλογία από μόνη της» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Chris Paul hints at this upcoming season being the last of his career 🥲 pic.twitter.com/SGULR077Yx