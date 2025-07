«Οι Νάγκετς είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν τον Βαλαντσιούνας»

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν, οι Ντένβερ Νάγκετς επιθυμούν να κρατήσουν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στο ρόστερ τους, παρά την προσφορά που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός στον Λιθουανό σέντερ.

Την ώρα που στον Παναθηναϊκό περιμένουν την εξελίξεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ενώ ο Λιθουανός σέντερ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ο έγκυρος Μαρκ Στάιν σπεύδει να υπογραμμίσει το πόσο δύκολο είναι να αποδεσμευτεί από τους Ντένβερ Νάγκετς!

Ο λόγος; Το γεγονός ότι η ομάδα του Κολοράντο θέλει να τον κρατήσει κανονικά στο ρόστερ της μετά και την ολοκλήρωση του συμφωνημένου trade, το οποίο θα στείλει τον Σάριτς στο Σακραμέντο και τον Βαλαντσιούνας στο Ντένβερ!

«Οι Νάγκετς θα προχωρήσουν το trade με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας την Κυριακή. Είναι αποφασισμένοι να τον κρατήσουν ώστε να αποτελέσει το backup του Νίκολα Γιόκιτς, παρά την προσφορά του Παναθηναϊκού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο έγκυρος δημοσιογράφος.

Επίσης εξηγεί ότι ο παίκτης έφτασε στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με τους ανθιρώπους του Παναθηναϊκού ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπογράψει με τους «πράσινους» μέχρι να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του στο ΝΒΑ, το οποιο θα ενεργοποιήσουν οι Νάγκετς μετά το trade της Κυριακής (6/7).

Μάλιστα ανέφερε και το παράδειγμα με τον Σάσα Βεζένκοβ πριν από έναν χρόνο: «Ο Σάσα Βεζένκοβ κατάφερε να αποχωρήσει από το NBA το περασμένο καλοκαίρι επειδή το Τορόντο άφησε τον πρώην MVP της EuroLeague να λυθεί το συμβόλαιό του, αφότου τον απέκτησε από το Σακραμέντο. Αν οι Νάγκετς επιλέξουν να παραμείνουν σταθεροί, ο Βαλαντσιούνας δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει την άδεια της FIBA ​​για να παίξει στην Ελλάδα»

The Nuggets are going ahead with their trade for Jonas Valančiūnas on Sunday and remain determined to keep the veteran big man they hope to install as their backup to Nikola Jokić … despite Valančiūnas’ offer from Greek giants Panathinaikos, league sources tell @TheSteinLine. https://t.co/JV0ClVGcq7 pic.twitter.com/lSro8E0G6R July 5, 2025

Valančiūnas indeed arrived in Greece earlier this weekend to meet with Panathinaikos officials but he cannot sign with the EuroLeague team unless he is released from his NBA contract, which Denver will acquire Sunday from Sacramento in a swap for Dario Šarić. https://t.co/KFxxVQzsKU — Marc Stein (@TheSteinLine) July 5, 2025