Ο Ντάντε Έξουμ παραμένει στο ΝΒΑ αφού συμφώνησε με τους Ντάλας Μάβερικς για νέο μονοετές συμβόλαιο.

Ο Ντάντε Έξουμ συμφώνησε με τους Μάβερικς για νέο μονοετές συμβόλαιο, απορρίπτοντας τουλάχιστον δύο προτάσεις από ομάδες που ανήκουν στην κατηγορία των contenders, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Ο 29χρονος γκαρντ εντάχθηκε στους Μαβς το 2023, σημειώνοντας 9.1 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ ασίστ την περσινή σεζόν. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στους Τζαζ, τους Καβαλίερς, την Μπαρτσελόνα και την Παρτίζαν, με την οποία κατέκτησε την Αδριατική Λίγκα.

Σε 318 αγώνες regular season, ο Έξουμ μετράει 6.2 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ μ.ό. Εξάλλοι, οι Μάβερικς ενισχύθηκαν στη free agency με την προσθήκη του Ντ' Άντζελο Ράσελ.

Free agent guard Dante Exum has agreed to a one-year deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell ESPN. Exum considered two other contenders but returns to Dallas to share ball-handling duties to start the season with D'Angelo Russell. pic.twitter.com/3GZBxTgb8c