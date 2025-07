Οι Μιλγουόκι Μπακς σκοπεύουν, όπως αναφέρεται στα ΜΜΕ των ΗΠΑ, να αφήσουν ελεύθερο τον Βασίλιε Μίτσιτς, αλλά για να συμβεί αυτό ο Σέρβος πρέπει να πάρει σχεδόν τα 3/4 του συμβολαίου που έχει για την επόμενη σεζόν.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην αγορά, ακόμα και αν αυτήν τη στιγμή αποτελεί παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς. Τα «Ελάφια» του Γιάννη Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσαν το trade με αντάλλαγμα τον Πατ Κόνατον στους Σάρλοτ Χόρνετς, αλλά όπως μεταφέρεται απ΄τις ΗΠΑ, ο Σέρβος δε θα μακροημερεύσει στο Γουινσκόνσιν.

Και αυτό διότι οι Μπακς σκοπεύουν να τον αφήσουν ελεύθερο, ώστε να ελευθερώσουν επιπλέον χώρο στο salary cap τους. Όλα αυτά για να υπογράψουν τον Μάιλς Τέρνερ, ώστε να αντικαταστήσουν τον Μπρουκ Λόπεζ που έφυγε με προορισμό τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Στην ίδια λογική έγινε waive and stretch το συμβόλαιο του Ντέμιαν Λίλαρντ. Με τον Dame να μένει ελεύθερος, έχοντας λαμβάνειν περίπου 22.5 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη πενταετία από τους Μπακς.

Επιστρέφοντας, όμως, στην περίπτωση του Μίτσιτς που συνδέεται με το παραπάνω. Το συμβόλαιο του Λίλαρντ ήταν αρκετά μεγάλο και έπρεπε να θυσιαστεί για να έρθει στους Μπακς ο Τέρνερ. Στην ίδια λογική έγινε και η ανταλλαγή του Μίτσιτς με τον Κόνατον, μιας και ο Σέρβος κουβαλάει συμβόλαιο αξίας 8.1 εκατομμυρίων δολαρίων, σε αντίθεση με τα 9.4 του πρώην γκαρντ των Μπακς.

Φυσικά για να κάνουν waive τον Μίτσιτς οι Μπακς, πρέπει να δώσουν ένα ποσό από το συμβόλαιό του. Να πληρώσουν δηλαδή μέρος των 8.1 εκατομμυρίων δολαρίων που κουβαλάει, στον τρίτο χρόνο του συμβολαίου που υπέγραψε τη σεζόν 2023-24.

Όπως αναφέρει και ο Γιόσι Γκόζλαν, για να μπορούν να αποκτήσουν τον Τέρνερ οι Μπακς, πρέπει να απελευθερώσουν τον Μίτσιτς με ένα ποσό της τάξεως των 6 εκατομμυρίων.

Updated CapSheets for today's moves and took a crack at projecting Bucks' cap space structure.



After stretching Damian Lillard, they could stretch Vasilije Micic over three years if he gives up all but $2.04 million in a buyout.



That leaves total stretched money at the 15% max.