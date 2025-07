Ο Βασίλιε Μίτσιτς βρέθηκε μέσω trade στους Μπακς, ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι υπογράφει στους Ράπτορς για δύο χρόνια και το Gazzetta ξεχωρίζει τις κορυφαίες κινήσεις στη 2025 Free Agency.

Η 2025 Free Agency άνοιξε επίσημα τα ξημερώματα της Τρίτης 1/7, με τις ομάδες να προχωρούν σε σημαντικές κινήσεις, κάνοντας τολμηρές ανταλλαγές και χτίζοντας νέα δεδομένα για τη σεζόν 2025/26. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η περίπτωση του Βασίλιες Μίτσιτς απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες τη μισή EuroLeague, το ζήτημα είχε να κάνει με την επόμενη ομάδα του Σέρβου γκαρντ, ο οποίος έγινε ανταλλαγή για δεύτερη φορά μέσα σε ελάχιστα 24ώρα.

Έχοντας επιστρέψει από τους Φοίνιξ Σανς στους Χόρνετς, η Σάρλοτ τον έστειλε στο Μιλγουόκι για να κάνει δικό της τον Πατ Κόνατον και δύο επιλογές σε μελλοντικά draft picks (2031 & 2032). Πλέον μένει να φανεί αν οι Μπακς σκοπεύουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους, ενώ συμφώνησαν και με έναν ακόμα γκαρντ, τον Γκάρι Χάρις για δύο χρόνια. Εξάλλου, τα «Ελάφια» αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Ντέμιαν Λίλαρντ, εφαρμόζοντας το waive-and-stretch και αποπληρώνοντας τον Dame σε βάθος πενταετίας.

Από 'κει και πέρα, ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι που συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό, βρήκε το συμβόλαιο που έψαχνε στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, υπογράφοντας στους Ράπτορς για δύο χρόνια και 5.5 εκατομμύρια δολάρια. To Gazzetta συγκέντρωσε και παρουσιάζει τις κορυφαίες κινήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες στη 2025 Free Agency.

Στο πλαίσιο του rebuilding και της αναζήτησης ενός ψηλού μετά την αποχώρηση του Μπρουκ Λόπεζ για τους Κλίπερς, οι Μπακς κινήθηκαν άμεσα για τον Μάιλς Τέρνερ. Ο οποίος μάλιστα ήταν στόχος των Λέικερς, μεταξύ άλλων και υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών στους Μπακς, αξίας 107 εκατομμυρίων δολαρίων. Την περασμένη σεζόν έφτασε ως τους NBA Finals με τους Πέισερς, έχοντας 13.8 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ στα playoffs.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ θα μπορούσε να περιμένει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι για να υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο αξίας 379 εκατομμυρίων δολαρίων όμως συμφώνησε με τους Θάντερ για την supermax επέκταση της συμφωνίας με τους πρωταθλητές, λαμβάνοντας 285 εκατομμύρια για τέσσερα χρόνια. Ο SGA θα αγωνιστεί τις επόμενες δύο σεζόν με το υπάρχον συμβόλαιό του, που προβλέπει απολαβές 38.3 εκατομμυρίων για τη σεζόν 2025/26 και 40.8 εκατομμυρίων για τη σεζόν 2026/27. Η νέα τετραετής επέκταση θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2027/28, λαμβάνοντας 63.5 εκατομμύρια δολάρια. Στο τέλος του συμβολαίου του, οι απολαβές του θα φτάσουν τα 78.8 εκατομμύρια τη σεζόν 2030/31!

Ο Τζέιμς Χάρντεν απέρριψε την player option ύψους 36.3 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε στο συμβόλαιό του με τους Κλίπερς, με στόχο να υπογράψει νέα συμφωνία με τους Καλιφορνέζους για δύο χρόνια και 81.5 εκατομμύρια δολάρια. Ο «Μούσιας» μέτρησε πέρσι 22.8 πόντους, 8.7 ασίστ, 5.8 ριμπάουντ και 1.5 κλεψίματα με τους Κλίπερς. Μέχρι στιγμής έχει βγάλει 374 εκατομμύρια από τα συμβόλαιά του, τα οποία θα έχουν γίνει 455 εκατομμύρια έως και το καλοκαίρι του 2027.

Ο Τζάρεν Τζάκσον είναι κομβικός για τους Γκρίζλις και το Μέμφις έδωσε νέο συμβόλαιο στον 25χρονο πάουερ φόργουορντ/σέντερ. Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τα επόμενα πέντε χρόνια, αντί 240 εκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνοντας player-option για τη σεζόν 2029/30. Ο Τζάκσον εντάχθηκε στους Γκρίζλις το 2018/19, κλείνοντας την περσινή σεζόν με 22.2 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.5 μπλοκ σε 74 συμμετοχές.

Όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα της Τρίτης 1/7, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ αποχωρεί από τους Νάγκετς για τους Νετς. Συγκεκριμένα, το Ντένβερ έστειλε τον 27χρονο φόργουορντ στο Μπρούκλιν μαζί με ένα unprotected 2032 first-round pick για τον Καμ Τζόνσον. Ο Μάικλ Πόρτερ πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2023 με τους «Σβώλους», ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Ντένβερ έπειτα από έξι χρόνια. Σε 345 αγώνες regular season, σημείωσε 16.2 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μ.ό. Από την άλλη πλευρά, ο Καμ Τζόνσον προέρχεται από την πιο παραγωγική σεζόν του στο ΝΒΑ, σημειώνοντας 18.8 πόντους (ρεκόρ καριέρας), 4.3 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ σε 57 αγώνες με τους Νετς.

Οι Πίστονς απέκτησαν τον Κάρις ΛεΒέρτ, δυναμώνοντας ακόμη περισσότερο την περιφερειακή γραμμή τους με τον 30χρονο γκαρντ-φόργουορντ, ο οποίος συμφώνησε με το Ντιτρόιτ για συμβόλαιο δύο χρόνων και 29 εκατομμύρια δολάρια. Ο 30χρονος Λεβέρτ αγωνίστηκε πέρσι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Ατλάντα Χοκς, σημειώνοντας 14.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 26 συμμετοχές με τα «Γεράκια». Πλέον θα ενισχύσει τους Πίστονς που πέρσι επέστρεψαν στα playoffs για πρώτη φορά από το 2019.

Το μέλλον του Γιόνας Βαλαντσιούνας στο Σακραμέντο μόνο δεδομένο δεν ήταν. Κάτι που αποδείχθηκε και επίσημα, με τον Λιθουανό σέντερ να μετακομίζει στο Ντένβερ, για να γίνει συμπαίκτης με τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Βαλαντσιούνας έγινε trade από τους Κινγκς, οι οποίοι αντίστοιχα παίρνουν τον Ντάριο Σάριτς. Με τον Λιθουανό να γίνεται πλέον ο back up ψηλός των Νάγκετς, πίσω από τη... σκιά του Σέρβου σούπερ σταρ. Ο Βαλαντσιούνας μέτρησε 8.7 πόντους, 7.0 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 32 συμμετοχές με τους Κινγκς ενώ ο Σάριτς είχε μόλις 16 παιχνίδια και 3.5 πόντους με 3.1 ριμπάουντ μέσο όρο με το Ντένβερ.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κατέκτησε τα πάντα την περσινή σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε, αποτελώντας κομβικό παίκτη για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης που έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στο Final Four της EuroLeague και πανηγύρισε το double στην Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, η σεζόν 2025/26 θα βρει τον Χέιζ-Ντέιβις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αφού οι Φοίνιξ Σανς του έδωσαν εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο. Έτσι ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ θα αγωνιστεί ξανά στην κορυφαια λίγκα του πλανήτη μετά το πέρασμά του από τους Λέικερς, τους Ράπτορς και τους Κινγκς, το 2017/18.

The best of the rest