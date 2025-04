Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν στους Μπακς, καθώς ο Ντέιμιαν Λίλαρντ υπέστη τελικά ολική ρήξη αχιλλείου.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχτηκαν τους Ινδιάνα Πέισερς στο Game 4 της σειράς, ωστόσο στα μισά του πρώτου δωδεκαλέπτου είδαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ να αποχωρεί από το παρκέ με σοβαρό τραυματισμό.

Στις τάξεις των «Ελαφιών» επικράτησε τεράστιο άγχος με τους χειρότερους φόβους τόσο του παίκτη όσο και της ομάδας να επιβεβαιώνονται, αφού ο σταρ των Μπακς υπέστη τελικά ρήξη αχιλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, αποκαλύπτοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και φυσικά το... καταστροφικό τέλος της σεζόν για τον Λίλαρντ.

Just in: Milwaukee Bucks star Damian Lillard has been diagnosed with a torn left Achilles tendon, sources tell ESPN. MRI today revealed the severity. A devastating end to his season. pic.twitter.com/ysZ0nw8gxW