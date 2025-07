Οι Νιου Γιορκ Νικς συνεχίζουν την ανεύρεση προπονητή, με τον Μάικ Μπράουν να φέρεται να έχει το προβάδισμα.

Μετά την αποχώρηση του Τομ Θίμποντο πολλοί είναι οι υποψήφιοι που «περνούν» από συνεντεύξεις στη Νέα Υόρκη προκειμένου να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία των Νικς.

Σύμφωνα ωστόσο με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέφερε ο Σαμς Τσαράνια από το ESPN, εκείνος που παρουσιάζεται ως ο πρώτος και βασικός υποψήφιος, είναι ο Μάικ Μπράουν.

Συγκεκριμένα ο 55χρονος προπονητής αναμένεται να περάσει και από 2η συνέντευξη από τους Νικς έχοντας ως τελευταία δουλειά την διετία του στους Σακραμέντο Κινγκς (2022-2024).

