Οι Φοίνιξ Σανς βρίσκονται σε επαφές με τον Ντέβιν Μπούκερ για επέκταση συμβολαίου, δίνοντας 150 εκατομμύρια για δύο χρόνια.

Οι Φοίνιξ Σανς έδωσαν εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, φέρνοντας πίσω στο ΝΒΑ τον πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε και σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, είναι σε επαφές με τον Ντέβιν Μπούκερ για επέκταση συμβολαίου.

Συγκεκριμένα, ο Μπούκερ μπορεί να λάβει 150 εκατομμύρια για διετή επέκταση, αρχής γενομένης από τη σεζόν 2028/29!

O 28χρόνος γκαρντ σημείωσε πέρσι 25.6 πόντους, 7.1 ασίστ και 4.1 ριμπάουντ μ.ό. σε 75 συμμετοχές με τους Σανς που έστειλαν τον Κέβιν Ντουράντ στους Ρόκετς. Ο Μπούκερ μπήκε στη λίγκα ως νο.13 στο 2015 NBA Draft, έχοντας 24.4 πόντους, 5.2 ασίστ και 4 ριμπάουντ μ.ό. σε 673 αγώνες regular season με τους «Ήλιους».

Sources: Phoenix Suns and franchise player Devin Booker are in talks on a contract extension. Booker is eligible for a two-year, $150 million max extension.