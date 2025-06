Παίκτης της Μινεσότα θα συνεχίσει να είναι ο Τζο Ινγκλς.

Δεν φεύγει από τη Μινεσότα ο πολύπειρος Αυστραλός. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Τζο Ινγκλς σκοπεύει να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο αξίας 3.6 εκατ δολαρίων και να παραμείνει στους Τίμπεργουλβς.

Tη σεζόν που τελείωσε, έπαιξε σε 19 ματς με τη φανέλα των λύκων, ενώ σε ένα από αυτά ξεκίνησε βασικός. Είχε 0.8 πόντους και 0.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στα 6 λεπτά που έμενε στο παρκέ.

Στα 37 του χρόνια βρίσκεται πλέον, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Μπακς, των Μάτζικ, των Τζαζ και των Μάτζικ. Τρομερό μπασκετικό I.Q, εκ των ηγετών της Αυστραλίας στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Free agent forward Joe Ingles intends to sign a one-year, $3.6 million deal to return to the Minnesota Timberwolves, sources tell ESPN. Wolves officials negotiated the deal with Mark Bartelstein of @PrioritySports to bring Ingles back for his 12th NBA season. pic.twitter.com/EHUd73sf9u