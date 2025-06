Ο Τζούλιους Ραντλ θα παραμείνει στους Τίμπεργουλβς, υπογράφοντας συμβόλαιο 100 εκατ. δολαρίων.

Μετά τον Ναζ Ριντ, οι Τίμπεργουλβς κατάφεραν να κρατήσουν άλλον έναν... πυλώνα του ρόστερ τους. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Τζούλιους Ραντλ σκοπεύει να υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο αξίας 100 εκατ. δολαρίων με τη Μινεσότα. Η συμφωνία περιλαμβάνει και player option για τη σεζόν 2027-28.

Τη σεζόν που τελείωσε, είχε 18.7 πόντους και 7.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, αλλά και 4.7 ασίστ. Από τους πιο ποιοτικούς ψηλούς στη λίγκα τα τελευταία χρόνια. Παρέμεινε τελικά δίπλα στον σταρ της ομάδας, Έντουαρντς, με τους δύο να θέλουν να οδηγήσουν ακόμα ψηλότερα τη Μινεσότα.

Έχει γίνει τρεις φορές All Star, το 2021, το 2023 και το 2024, κάτι που μαρτυρά και το επιθετικό του ρεπερτόριο. Οι... λύκοι κράτησαν ένα πολύ σημαντικό μέλος του ρόστερ τους.

BREAKING: Three-time NBA All-Star Julius Randle intends to sign a new three-year, $100 million deal to stay with the Minnesota Timberwolves, sources tell ESPN. The deal includes a player option for the 2027-28 season. pic.twitter.com/j8fKA45gXu