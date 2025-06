Ανταλλαγή για Τζαζ και Χόρνετς, με τους πρώτους να παίρνουν Νούρκιτς και τους δεύτερους Σέξτον. Θεωρητικά ανοίγει ο δρόμος για αποχώρηση Μίτσιτς από τη Σάρλοτ.

Ζεσταινόμαστε σιγά σιγά για την έναρξη της free agency. Οι Τζαζ έστειλαν τον Κόλιν Σέξτον μαζί με ένα πικ δευτέρου γύρου του 2030 στους Χόρνετς για να πάρουν στην Γιούτα τον Γιουσούφ Νούρκιτς.

Τη σεζόν που πέρασε ο Βόσνιος σέντερ μέτρησε 8.9 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά ματς με τη φανέλα της Σάρλοτ. Από την άλλη πλευρά ο Σέξτον είχε 18.4 πόντους, 4.2 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ.

Οι Χόρνετς έτσι έχουν δίδυμο στα γκαρντ τους ΛαΜέλο Μπολ και Κόλιν Σέξτον πλέον, ενώ η Γιούτα έχει πλέον στο «5» τους Κέσλερ και Νούρκιτς, ενώ στους φόργουορντ παίζουν οι Κόλινς και Μάρκανεν. Θεωρητικά ανοίγει ο δρόμος για αποχώρηση Μίτσιτς, αφού μαζεύονται πολλά point guard στην ομάδα. Yπάρχει και ο Τρε Μαν.

Oι Σανς πριν λίγες μέρες ενεργοποίησαν την οψιόν του Σέρβου γκαρντ και τον έκαναν trade στους Χόρνετς!

Just in: The Utah Jazz are trading Collin Sexton and a 2030 second-round pick to the Charlotte Hornets for Jusuf Nurkic, sources tell ESPN. pic.twitter.com/k5hFMBSlYn