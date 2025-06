Ο Ναζ Ριντ παραμένει... κάτοικος Μινεσότα, καθώς κατέληξε σε συμφωνία με τους Τίμπεργουλβς για την υπογραφή νέου συμβολαίου πενταετούς διάρκειας, αξίας 125 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ναζ Ριντ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του εκεί όπου «άνθισε», στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ συμφώνησε σε νέο «χρυσό» συμβόλαιο με τους «Λύκους», επιβεβαιώνοντας πως η φετινή του εκτόξευση δεν ήταν απλώς μια παρένθεση.

Just in: Minnesota Timberwolves' Naz Reid intends to sign a new five-year, $125 million contract to stay with the franchise, including a player option, sources tell ESPN. Critical agreement between the Wolves and Reid's agents, Sean Kennedy and Jeff Schwartz of Excel Sports. pic.twitter.com/FF9MjGvwb9