Ντουράντ και Ρόκετς συζητούν για επέκταση 112 εκατ. δολαριων με σκοπό ο KD να αποσυρθεί στο Χιούστον.

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ανταλλαγή από τους Φοίνιξ Σανς και θα φοράει από την επόμενη σεζόν τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς. Μια κίνηση που ανεβάζει επίπεδο τις ρουκέτες που θα έχουν πεντάδα με ΒανΒλίτ, Τόμπσον, Ντουράντ, Σμιθ και Σενγκούν.

Σύμφωνα με το ESPN, Ντουράντ και Ρόκετς συζητούν για διετή επέκταση αξίας 112 εκατ. δολαρίων. Το Χιούστον στοχεύει στο να κρατήσει τον Ντουράντ μέχρι το τέλος της καριέρας του.

Φέτος είχε 26.6 πόντους με 43% στο τρίποντο, 6.0 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ στα 62 παιχνίδια που αγωνίστηκε. Στα 37 του χρόνια έχει να πάρει 54 εκατομμύρια δολάρια, όντας στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου, το οποίο και υπέγραψε τη σεζόν 2022-23.

Kevin Durant and the Rockets are discussing a 2-year, $112M extension, per ESPN



