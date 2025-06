Τόσο ο Κέβιν Ντουράντ, όσο και οι φανς των Φοίνιξ Σανς είναι χαρούμενοι με την ανταλλαγή που τον έστειλε στους Χιούστον Ρόκετς, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου.

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ανταλλαγή από τους Φοίνιξ Σανς και θα φοράει από την επόμενη σεζόν τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μετακινήσεις τη φετινή off season.

Ο Ντουράντ μάλιστα, θεωρεί πως αυτή η συνθήκη ευνοεί όλες τις πλευρές καθώς όπως υποστήριξε σε δηλώσεις του στο Adams Show: «Ήθελαν να φύγω. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Πήραν ό,τι ήθελαν και πήρα ό,τι ήθελα».

KD SAYS SUNS WANTED HIM GONE 😳



“They wanted me to go. I’m glad... they got what they wanted and I got what I wanted"



(via @Fanatics, @FanaticsFest, @heykayadams) pic.twitter.com/y4ov2UoRLO