Ο Έιμεν Τόμπσον τρέλανε κόσμο κόντρα στους Κινγκς.

Μπορεί οι Ρόκετς να ηττήθηκαν από τους Κινγκς με 111-98, ωστόσο ο Έιμεν Τόμπσον έκανε ότι μπορούσε για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Είχε 31 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε μια παράσταση κόντρα στο Σακραμέντο.

Επιπλέον έδειξε για άλλη μια φορά τις αλτικές του ικανότητες αφού πάτησε γερά και κάρφωσε εντυπωσιακά. Έτρεξε σαν σίφουνας στον αιφνιαδιασμό και επέλεξε να κάνει πόστερ τον Κάρντγουελ που νόμισε πως θα τον κόψει.

Το prospect του Χιούστον κάνει σπουδαία σεζόν φέτος και σε κάθε ματς έχει και κάτι μαγικό να προσφέρει στο κοινό του ΝΒΑ και της ομάδας του. Φοβερή η προοπτική του.

Απολαύστε την καρφωματάρα του