O ιδιοκτήτης των Νάγκετς στάθηκε σε ένα τρελό υποθετικό σενάριο που θα μπορούσε να ανταλλάξει τον Νίκολα Γιόκιτς.

O ιδιοκτήτης των Νάγκετς, Josh Kroenke εξήγησε τις δύσκολες που αντιμετωπίζουν οι ομάδες όταν προσπαθούν να διατηρήσουν ένα ρόστερ πρωταθλήματος με τους οικονομικούς περιορισμούς που υπάρχουν, βάζοντας στην εξίσωση ένα τρελό σενάριο ανταλλαγής του Γιόκιτς.

«Πραγματικά προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τον Κάλντγουελ-Πόουπ και το τι θα σήμαινε αυτό βάσει των νέων κανόνων», αναφερόμενος στην προσπάθεια των Νάγκετς να κρατήσουν τον κορμό τους

«Για εμάς ως οργανισμό, η μετάβαση σε αυτό το second apron δεν είναι απαραίτητα κάτι που φοβόμαστε. Αλλά υπάρχουν κανόνες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το ιστορικό τραυματισμών μας. Το λάθος άτομο τραυματίζεται και πολύ γρήγορα βρίσκεσαι σε ένα σενάριο όπου - κάτι που δεν θέλω ποτέ να σκεφτώ - ανταλλάσσουμε τον Νο. 15 (Γιόκιτς)», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου της ομάδας.

Πάντως αρκετός κόσμος αναρωτιέται για τις κινήσεις που κάνουν οι Σέλτικς μετά τον τραυματισμό του Τέιτουμ και αν μπορεί να συνθεθεί με αυτό το (second apron), με τις οποίες έχουν χάσει κομβικά στελέχη τους όπως ο Χόλιντεϊ και ο Πορζίνγκις. Παίκτες που σήκωσαν τίτλο το 2024.

O Γιόκιτς δεσμεύεται με πενταετές συμβόλαιο αξίας 276 εκατ. δολαρίων και το 2023 οδήγησε το Ντένβερ το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Nuggets owner Josh Kroenke believes there’s a nightmare scenario where the wrong player gets injured, and the second apron could force them to consider the possibility of trading Nikola Jokić



