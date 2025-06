Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ απέρριψε την οψιόν αγοράς των Νάγκετς και θα βγει στη free agency από τις 30 Ιουνίου.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ αρνήθηκε την οψιόν αγοράς των Ντένβερ Νάγκετς για τη νέα σεζόν 2025-26 που αγγίζει τα 3,4 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να ενταχθεί στη free agency στις 30 Ιουνίου.

Η επιστροφή στο Ντένβερ εξακολουθεί να είναι μια πιθανότητα, αλλά o Αμερικανός γκαρντ θέλει να εξετάσει όλες τις επιλογές του.

Ο Γουέστμπρουκ είχε μέσο όρο 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ με ποσοστά 45/32/66 σε 75 αγώνες με τους Νάγκετς.

Denver’s Russell Westbrook is declining his player option for next season to become an unrestricted free agent on June 30, league sources tell @TheSteinLine.



