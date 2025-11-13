Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν απολαυστικός στη νίκη των Νάγκετς με τους Κλίπερς και το κοντέρ έγραψε .

Πράματα και θάματα για τον Σέρβο παικταρά κόντρα στους Κλίπερς. Οι Νάγκετς επικράτησαν με της ομάδας από το LA, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει ένα αδιανόητο ματς και να μην αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Ο Joker το πήρε πάνω του και τελείωσε την αναμέτρηση με 55 πόντους σε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει. Με αυτόν τον τρόπο το Ντένβερ πήγε στο 9-2, ρίχνοντας στο 3-8 τους ηττημένους. Στους 18 σταμάτησε ο Γκόρντον.

Από την άλλη πλευρά ο Χάρντεν είχε 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ζούμπατς πρόσθεσε 18 με 8 ριμπάουντ. Αλλά και οι δύο υποκλίθηκαν στον φοβερό Γιόκιτς και το show του.