Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν κυρίαρχος απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς, καθώς οι Νάγκετς επικράτησαν με 122-108 και έφτασαν τις οκτώ νίκες σε δέκα αγώνες στη regular season.

Ο Σέρβος σέντερ σημείωσε 35 πόντους και μάζεψε 15 ριμπάουντ για το Ντένβερ, που έφτασε τις πέντε συνεχόμενες νίκες. Από 'κει και πέρα, ο Άαρον Γκόρντον πέτυχε 17 πόντους για το Ντένβερ, απέναντι στο Σακραμέντο που στηρίχθηκε στον Ντομάναντας Σαμπόνις (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Tα δωδεκάλεπτα: 34-33, 56-60, 82-85, 108-122.

Νετς-Ράπτορς 109-119

Ο Μπράντον Ίνγκραμ έκανε τη διαφορά για τους Τορόντο Ράπτορς (6-5), που επικράτησαν των Μπρούκλιν Νετς (1-10) με 119-109, σημειώνοντας 25 πόντους. Έτσι, οι Καναδοί έφτασαν τις πέντε νίκες στους τελευταίους έξι αγώνες τους, σουτάροντας με 49.5% εντός πεδιάς και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (50-36).

Από την άλλη πλευρά, το Μπρούκλιν έπεσε στο 0-6 εντός έδρας, μετρώντας πλέον 10 ήττες στους πρώτους 11 αγώνες της σεζόν.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 52-60, 81-89, 109-119.