Ο Κάιρι Ίρβινγκ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο Ντάλας αφού τα βρήκε με τους Μάβερικς σε συμβόλαιο για την επόμενη τριετία.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ θα συνεχίσει να βρίσκεται στους Ντάλας Μάβερικς καθώς όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, οι δύο πλευρές τα βρήκαν και συμφώνησαν για τα επόμενα τρία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο έμπειρος γκαρντ των Τεξανών, έκανε opt out από τον τελευταίο χρόνο στο συμβόλαιό του, με σκοπό να υπογράψει νέα συμφωνία διάρκειας τριών ετών και αξίας 119 εκατ. δολαρίων, αντί των 43 εκατ. που προέβλεπε ο τελευταίος χρόνος της προηγούμενης συμφωνίας.

Οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν συμφωνήσει για 2+1 χρόνια, με τους Μάβερικς να δείχνουν ότι ακόμα υπολογίζουν στον Ίρβινγκ παρά το γεγονός ότι αναμένεται να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν 2025-26, λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο τον Μάρτιο.

Στα παιχνίδια που πρόλαβε να παίξει ο 33χρονος γκαρντ, μετρούσε κατά μέσο όρο από 24,7 πόντους με 4,8 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ σε 36,1 λεπτά εντός παρκέ.

Mavericks officials and Irving’s agent, Shetellia Riley Irving, negotiated the new deal that keeps Irving out of free agency. Irving locks in almost $40 million in annual salary as he rehabilitates a torn ACL, as both sides commit to each other long term. https://t.co/QjVUe6lJ9H