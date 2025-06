Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έχουν ετοιμάσει ήδη πούλμαν για την παρέλαση σε περίπτωση που αναδειχθούν πρωταθλητές στο NBA μετά το Game 7 των τελικών κόντρα στους Πέισερς.

Seven to heaven! Η αγαπημένη έκφραση των Αμερικάνων, όταν μιλάνε για NBA.

Και τι καλύτερο από Game 7 σε σειρά τελικών; Έτσι εξελίχθηκε το συναπάντημα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Ιντιάνα Πέισερς που «μάχονται» ισότιμα για να φέρουν τη σειρά στο 3-3 και να χρειάζεται το έβδομο παιχνίδι για να κριθεί ο πρωταθλητής στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Όλα είναι έτοιμα στην Οκλαχόμα για να φιλοξενήσουν την ομάδα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον και ίσως να είναι λίγο πιο... αισιόδοξοι και ενθουσιώδεις, απ' όσο επιτάσσει η συνθήκη. Συγκεκριμένα, όπως διέρρευσε, οι Θάντερ έχουν ετοιμάσει ήδη πούλμαν πρωταθλητών για την περίφημη παρέλαση με το τρόπαιο στην πόλη σε περίπτωση που το κατακτήσουν εκείνοι. Και μάλιστα όλα αυτά πριν καν το τζάμπολ του Game 7!

